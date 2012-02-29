〔标题新闻〕2月OPEC产油量升至2008年10月来最高,因利比亚进一步恢复生产等--路透调查

****澳新经济指标预测--2月24日-3月3日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布 2月27日当周 2月27日(一) 0030 澳洲企业库存 第四季 -- +0.8% 0030 澳洲企业获利 第四季 -- +1.0% 企业税前获利 -- +3.6% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 -- 44.2 出口(亿新西