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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 22:19 BJT

〔标题新闻〕2月OPEC产油量升至2008年10月来最高,因利比亚进一步恢复生产等--路透调查

OPEC为石油输出国组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8CA006]

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