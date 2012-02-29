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市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 22:38 BJT

〔美国股市〕开盘小幅上升,因美国GDP数据优於预期及ECB提供流动性

路透纽约2月29日电---美国股市周三开盘小幅上涨,此前美国公布的经济成长数据较预期强劲,且欧洲的银行向欧洲央行借入逾5,000亿欧元贷款,这是稳定欧元区金融体系所作努力的一部分.

道琼工业指数.DJI盘初升9.69点,或0.07%,至13,014.81点,标准普尔500指数.SPX涨1.27点,或0.09%,至1,373.45点,Nasdaq指数.IXIC升3.86点,或0.13%,至2,990.62点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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