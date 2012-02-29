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市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 22:32 BJT

〔美国热股〕高盛早盘下跌,之前CEO称年底前盐湖城办公室将增聘员工

路透2月29日电---高盛集团(GS.N)首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)周二在犹他州盐湖城部门的员工会议上表示,计划年底前为当地办公室增加300名员工.

高盛周三早盘下跌0.34%,报116.71美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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