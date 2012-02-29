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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 23:48 BJT

〔标题新闻〕高盛将2月ISM制造业指数预估从54.0上调至55.0,此前公布的芝加哥PMI意外强劲

ISM为美国供应管理协会

PMI为采购经理人指数

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