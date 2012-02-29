〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及三个半月高点,受英国央行决策者言论提振

路透伦敦2月29日电---英镑兑美元周三触及三个半月高点,之前英国央行决策者提高了实施进一步量化宽松的条件.英镑兑欧元在欧洲央行向银行业挹注大量低息资金後也上涨.

英镑也受到投资者月末调整资产配置时流入资金的支撑,交易员称资金流入料使美元兑多数主要货币承压.不过,据称位於1.60美元的期权障碍可能限制英镑涨幅.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.3%至1.5945,盘中一度涨至1.5979,该水平为11月14日以来的高点.英镑本月料连续第二个月上涨.

英镑上涨,之前英国央行决策者对议会议员表示,将视未来的数据确定是否增加印钞.

"总体来说,我认为市场并未强烈预期英国央行将采取更多量化宽松举措,"英国央行总裁金恩对国会财政委员会表示.[ID:nCN197WPKW]

英国央行副总裁塔克则称,前景依然高度不确定,通胀有来自薪资和油价的上档风险.[ID:nCN1915k5K]

今日稍早英国央行公布的数据显示,1月房屋抵押贷款发放及批准宗数意外强劲增长,货供指标M4较上月增长1.6%.[ID:nCN1wpZX4]英国的数据好於预期,引发市场预期或许不需要实施另一轮的量化款式.

"我们预期美元继续疲软,近期英镑可能涨至1.60美元,"ING外汇策略主管Chris Turner表示."英国央行决策者的言论也帮助了英镑上涨,由於英镑已经突破了1.59美元,因此有可能进一步上涨."

尽管对英国央行实施货币刺激政策的预期减弱,欧洲央行向银行业挹注5,300亿欧元资金的举措打击欧元兑英镑下跌.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.7%,报0.8410英镑,进一步脱离位於0.8466处的100日移动均线.欧元兑英镑上周五触及0.8506的两个半月高点,交易员称在0.8400/05水平挂有止损单.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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