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货币新闻 | 2012年 3月 1日 星期四 05:46 BJT

〔新西兰数据〕第四季贸易条件指数较前季下跌1.4%,预估为下跌1.9%

路透惠灵顿3月1日电---周四公布的官方数据显示:

* 新西兰第四季贸易条件指数较前季下滑1.4%(路透调查预估为下跌1.9%)

* 新西兰第四季经季节调整出口较上季增加2.9%(路透调查预估为增加2.3%)(完)

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