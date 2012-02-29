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货币新闻 | 2012年 3月 1日 星期四 03:10 BJT

〔美国经济〕1月至2月中经济温和扩张,多个地区招聘略增--FED褐皮书

路透华盛顿2月29日电---美国联邦储备理事会(美联储, FED)周三表示,美国经济在1月至2月中旬期间温和扩张,数个地区内招聘小幅增加.

周三发布的美联储褐皮书仍基本保持和前次一样的谨慎乐观基调,并指出楼市出现部分改善.

"多数地区的住宅地产市况有一些改善,"褐皮书称."招聘在数个地区也小幅增加."

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