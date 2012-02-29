〔欧洲股市〕尾盘转跌收低,贝南克言论引发投资者获利了结

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
* FTSEurofirst 300指数收低0.1%
* 矿业类股领跌
* 金融类股因ECB提供LTRO而上涨
路透伦敦2月29日电---欧洲股市周三回吐稍早涨幅,并小幅收跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克对该国失业率发表偏空言论,令投资者获利了结.
贝南克表示,就业市场仍远谈不上正常,美国经济复苏须加速来拉低不尽如人意的高失业率.[ID:nCN8519944].
矿业类股跌幅最大.该行业指数.SXPP下跌了1.6%.力拓(RIO.L)重挫3.9%.
"投资者寻找一些第三轮量化宽松的暗示,但是贝南克并没有给出.这给市场起到了偏空影响."BNP Paribas Fortis Global Markets驻布鲁塞尔研究部主管Philippe Gijsels称.
不过,金融类股表现较优.STOXX Europe 600银行业指数.SX7P上涨0.5%,此前欧洲央行(ECB)在第二轮三年期再融资操作,即LTRO中向银行业释出5,300亿欧元(7,114.5亿美元)贷款.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%,报1,075.25点.稍早时一度涨至1,084.55点.该指数在2011年下跌了10.7%,於上周触及七个月高位.今年迄今涨幅为7.4%.2月涨幅为3.7%,是去年10月以来表现最好的一个月.
技术图表显示未来几个月内股市将会上涨,但近期前景仍脆弱.欧元区绩优股Euro STOXX 50 指数.STOXX50E下跌0.3%,报2,512.11点.图中可见50日移动均线上穿200日均线的"黄金交叉"技术信号.
英国富时100指数.FTSE收低0.95%,报5,871.51点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.46%,报6,856.08点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.04%,报3,452.45点.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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