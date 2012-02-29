〔欧洲股市〕尾盘转跌收低,贝南克言论引发投资者获利了结

* FTSEurofirst 300指数收低0.1%

* 矿业类股领跌

* 金融类股因ECB提供LTRO而上涨

路透伦敦2月29日电---欧洲股市周三回吐稍早涨幅,并小幅收跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克对该国失业率发表偏空言论,令投资者获利了结.

贝南克表示,就业市场仍远谈不上正常,美国经济复苏须加速来拉低不尽如人意的高失业率.[ID:nCN8519944].

矿业类股跌幅最大.该行业指数.SXPP下跌了1.6%.力拓(RIO.L)重挫3.9%.

"投资者寻找一些第三轮量化宽松的暗示,但是贝南克并没有给出.这给市场起到了偏空影响."BNP Paribas Fortis Global Markets驻布鲁塞尔研究部主管Philippe Gijsels称.

不过,金融类股表现较优.STOXX Europe 600银行业指数.SX7P上涨0.5%,此前欧洲央行(ECB)在第二轮三年期再融资操作,即LTRO中向银行业释出5,300亿欧元(7,114.5亿美元)贷款.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%,报1,075.25点.稍早时一度涨至1,084.55点.该指数在2011年下跌了10.7%,於上周触及七个月高位.今年迄今涨幅为7.4%.2月涨幅为3.7%,是去年10月以来表现最好的一个月.

技术图表显示未来几个月内股市将会上涨,但近期前景仍脆弱.欧元区绩优股Euro STOXX 50 指数.STOXX50E下跌0.3%,报2,512.11点.图中可见50日移动均线上穿200日均线的"黄金交叉"技术信号.

英国富时100指数.FTSE收低0.95%,报5,871.51点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.46%,报6,856.08点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.04%,报3,452.45点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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