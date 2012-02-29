〔芝加哥期市〕CBOT大豆连涨八天,受中国进口需求和基金买盘带动

路透2月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续八天上涨,并录得五个月高位,交易商称因中国进口需求及基金买盘.

近月大豆合约Sc12月收高9.6%,为2010年12月迄今最高单月涨幅.

豆粕周三领涨,而豆油期货则下跌.

大豆未受到美元走强影响.分析师称美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示近期不会扩大资产负债表,且美国经济数据显示经济较好後,美元上涨.[FRX/CN]

美国农业部(USDA)确认有28.5万吨美国大豆销售到中国,其中有17.5万吨在2011/12年交付,11万吨在2012/13年交付.

中国国家粮油信息中心表示,中国大豆压榨厂在近几周增加了产量,因压榨获利率改善,这料将提高大豆进口.

CBOT称,3月大豆期货合约第一交割通知日无交割,与分析师预估的零至300口交割量相符.

CBOT报告称有一口豆粕合约交割,市场预估为零至300口交割.豆油期货交割总量为2,025口.

CBOT-3月大豆期货Sc1收高8-1/4美分,报每蒲式耳13.13-1/2美元.

3月豆粕合约SMc1收高4.7美元,报每短吨351.2美元.

3月豆油合约BOc1收跌0.33美分,报每磅54.09美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆218,779口,豆油117,460口和豆粕93,707口.

以下为CBOT农产品期货在2044GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 656.50 3.00 0.5% 1.5%

CBOT大豆Sc1 1313.50 8.25 0.6% 9.6%

CBOT豆粕SMc1 351.20 4.70 1.4% 13.5%

CBOT豆油BOc1 54.09 -0.33 -0.6% 3.8%

CBOT小麦Wc1 664.25 2.00 0.3% 1.8%

CBOT稻米RRc1 1420.50 3.50 0.3% -2.7%

EU小麦BL2H0 208.50 2.75 1.3% 3.0%

NYMEX原油期货CLc1 106.90 0.35 0.3% 8.2%

道琼工业指数.DJI 12,958 -47 -0.4% 6.1%

现货金XAU= 1698.09 -85.90 -4.8% 8.6%

欧元/美元EUR= 1.3330 -0.0136 -1.0% 3.0%

美元指数.DXY 78.8070 0.5370 0.7% -1.7%

波罗的海

干散货指数.BADI 750 12 1.6% -56.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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