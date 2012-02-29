〔美国股市〕道琼工业指数收低0.41%,Nasdaq指数收跌0.67%

路透纽约2月29日电---美国股市周三收低,结束四天连涨势态,此前美联储主席贝南克的言论令希望听到美联储会推出更多刺激举措明确暗示的投资人失望.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收低53.05点,或0.41%,至12,952.07点;标准普尔500指数.SPX收跌6.50点,或0.47%,至1,365.68点.Nasdaq指数.IXIC收低19.87点,或0.67%,至2,966.89点.
本月,道指升2.5%,标普500指数攀升4.1%,Nasdaq指数跳升5.4%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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