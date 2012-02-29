〔美国股市〕道琼工业指数收低0.41%,Nasdaq指数收跌0.67%

加拿大股市：脱离纪录高点创10日最低收位，金融与工业股回吐涨幅

路透多伦多2月23日 - 加拿大股市主要股指周四创10日来最低收盘水准，金融与工业股回吐近期的涨幅，同时材料类股因基本金属价格下挫而下跌。