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市场报道 | 2012年 3月 1日 星期四 22:08 BJT

〔表格〕美国2月23日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿3月1日电---美国农业部(USDA)公布2月23日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 414.1 95.0 418.8 95.0 23,909.7 31,212.6

大麦 2.1 0.0 2.1 0.0 84.8 98.5

玉米 689.9 23.0 722.0 23.0 30,853.6 33,969.2

高粱 3.9 0.0 3.9 0.0 604.9 2,557.9

大豆 549.1 427.3 568.6 427.3 28,935.5 39,398.4

豆粕 40.0 0.0 41.5 0.0 5,058.3 5,733.6

豆油 4.8 0.0 5.1 0.0 272.6 1,115.8

皮马棉 5.1 0.0 6.8 0.0 547.7 502.1

陆地棉 76.2 2.3 126.6 2.3 10,389.4 14,588.0

稻米 40.0 0.0 40.7 0.0 2,086.7 2,752.3

(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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