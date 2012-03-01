〔表格〕美国2月23日止当周农作物出口销售报告--USDA

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透华盛顿3月1日电---美国农业部(USDA)公布2月23日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 414.1 95.0 418.8 95.0 23,909.7 31,212.6
大麦 2.1 0.0 2.1 0.0 84.8 98.5
玉米 689.9 23.0 722.0 23.0 30,853.6 33,969.2
高粱 3.9 0.0 3.9 0.0 604.9 2,557.9
大豆 549.1 427.3 568.6 427.3 28,935.5 39,398.4
豆粕 40.0 0.0 41.5 0.0 5,058.3 5,733.6
豆油 4.8 0.0 5.1 0.0 272.6 1,115.8
皮马棉 5.1 0.0 6.8 0.0 547.7 502.1
陆地棉 76.2 2.3 126.6 2.3 10,389.4 14,588.0
稻米 40.0 0.0 40.7 0.0 2,086.7 2,752.3
(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000