美国各类经济指标总览--2012/3/1

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
美国商务部周四公布:美国1月个人所得增加0.3%(预估为增长0.4%),12月修正後为增长0.5%(前值为增长0.5%);美国1月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%,12月修正後为上升0.1%(前值为上升0.1%).[ID:nCN1421816]
美国劳工部周四公布:美国2月25日当周初请失业金人数跌至35.1万人(预估为35.1万人),前周修正後为35.3万人(初值为35.1万人).[ID:nCN1421244]
美国商务部周四公布,美国1月建筑支出下跌0.1%,为去年7月来首次下跌,预估为增长1.0%,12月为增长1.4%,前值为增长1.5%.[ID:nCN8520422]
美国供应管理协会(ISM)周四公布,2月制造业指数为52.4,预估为54.5.1月为54.1.[ID:nEAPA10DL1]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(1月) 8.5(12月)
非农业就业岗位(万) 增加24.3(1月) 增加20.3(12月修正值)
平均时薪(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.2(1月) 持平(12月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
实质所得(%) 持平(1月) +0.4(12月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(1月) -0.1(12月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.4(1月) +0.3(12月)
国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季修正值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.9(第四季修正值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +0.4(1月) 持平(12月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差488(12月) 逆差470.6(11月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(1月) +1.0(12月修正值)
产能利用率(%) 78.5(1月) 78.6(12月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.1(2月25日当周) 35.3(2月18日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字274(1月) 赤字859.7(12月)
领先指标(%) +0.4(1月) +0.5(12月修正值)
个人所得(%) +0.3(1月) +0.5(12月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加193.1(12月) 增加203.8(11月修正值)
企业库存(%) +0.4(12月) +0.3(11月修正值)
建筑支出(%) -0.1(1月) +1.4(12月修正值)
消费者信心 70.8(2月) 61.5(1月修正值)
房屋开工(万户) 69.9(1月) 68.9(12月)
建筑许可(万户) 68.2(1月修正值) 67.1(12月)
成屋销售(万户) 457(1月) 438(12月修正值)
新屋销售(万户) 32.1(1月) 32.4(12月修正值)
工厂订单(%) +1.1(12月) +2.2(11月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -4.0(1月) +3.2(12月修正值)
供应管理协会非制造业指数 56.8(1月) 53.0(12月)
供应管理协会制造业指数 52.4(2月) 54.1(1月)
趸售(批发)库存(%) +1.0(12月) 持平(11月修正值)
进口物价(%) +0.3(1月) -0.1(12月修正值)
出口物价(%) +0.2(1月) -0.5(12月修正值)
单位劳工成本(%) +1.2(第四季初值) -2.1(第三季修正值)
非农业生产率(%) +0.7(第四季初值) +1.9(第三季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值)(完)
--整理 王洋/李军;审校 利棣儿
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。