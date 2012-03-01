〔欧洲汇市〕英镑兑美元小幅上涨,英国央行官员言论打压量化宽松预期

* 英镑/美元小幅上涨,距离2012年高位不远

* 英国央行总裁金恩和MPC委员威尔的言论令量化宽松预期承压

* 欧元/英镑有可能在0.8333英镑附近寻得支撑

路透伦敦3月1日电---英镑周四小幅上涨,未受到英国制造业数据弱於预期的影响,此前投资者降低对进一步量化宽松的下注,并且有关英国经济将避开衰退的希望支撑英镑.

英国2月Markit/CIPS采购经理人指数(PMI)小降至51.2,低於预期的51.8,但仍高於荣枯分水岭50.[GB-ECI-CMN].

分析师称,数据有一点令人失望,不过还不足以动摇英国经济将保持势头并避免衰退的观点.

近几周较好的数据减弱了英国央行将向经济体注入更多货币以刺激成长的预期.英国央行总裁金恩周三对议会会员表示,央行将以未来的数据确定是否决定增加印钞.[CMN-BOE]

英镑兑美元GDP=D4最新上涨0.3%,报1.5966美元,脱离周三触及的三个月高位1.5993美元.技术策略师表示,周三英镑收在200日移动均线1.5905美元上方,是六个月以来首次,为上探近1.6100美元的11月中旬高位敞开大门.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)称,英国央行不太可能在5月推出更多量化宽松政策.[ID:nCN8520282],他的讲话巩固了金恩的言论.

丹麦丹斯克银行分析师Hydeskov称,政策制定者可能想实现量化宽松政策的"软着陆",并在年内稍晚投票赞成250亿美元的小规模操作.不过,如果下周服务业数据强劲,那麽市场预期可能会进一步削弱.

最新路透调查显示,英国央行将不会扩大3,250亿英镑(5,190亿美元)的资产购买计划.2月9日受访的分析师认为,规模有可能增至3,500亿英镑.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.3%,报0.8346英镑,延续周三跌势.当时欧元在欧洲央行(ECB)进行长期再融资操作後全面承压.

部分分析师称,欧元/英镑跌破0.8400英镑可能会令欧元展开进一步下跌,如果投资者寻求减少对欧元区债务危机的风险敞口,并继续购买英国资产,欧元跌势可能会加剧.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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