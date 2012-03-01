〔英国债市〕英债期货收低,受新债供应与政策疑虑打击

路透伦敦3月1日电---英国公债周四下跌,因美国公债的跌势使稍早已经承压的英债压力陡增.英国10年期新债标售,以及对是否进一步实施货币刺激政策的疑虑本已令英债承压.

欧洲央行的低息欧元贷款操作打击英镑资产买需,投资者对英国央行出台更多刺激政策的预期也降温,受之前央行总裁金恩和货币政策委员会(MPC)委员威尔的讲话影响.

英国债务管理局(DMO)计划标售27.5亿英镑2022年到期公债,获得的认购额为标售额的两倍还要多,并以接近标售前的价格售出.由於标售做出的价格折让微乎其微,分析师称这是公债下跌的主要原因.

6月英债期货FLGM2收低80个跳动点,报114.23,跌幅较德债期货高约20个跳动点.

现货市场方面,10年期英债收益率GB10YT=RR上涨逾6个基点,报2.21%,触及逾一周高点.

英债与德债利差走阔至35个基点,为自11月中旬以来最阔.

英国央行总裁金恩周三表示,市场并未强烈预期英国央行将采取更多量化宽松措施.[ID:nCN197WPKW]央行货币政策委员会(MPC)委员威尔也表示,他认为央行不必延长量化宽松政策.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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