〔欧洲股市〕收涨,受欧洲央行流动性操作提振

* FTSEurofirst 300指数收升1.1%

* 银行股上涨,因欧洲央行流动性操作缓和债务风险

路透伦敦3月1日电---欧洲股市周四收涨,受欧元区银行股攀升提振,因欧洲央行再次向银行业提供低成本资金帮助拉低部分二线国家公债收益率(殖利率),并进一步缓解了企业违约风险.

欧元区银行股.SX7E升2.6%,周四法国和西班牙举行的公债标售融资成本下降,且意大利公债收益率在二级市场下跌.

意大利银行股领升,Banco Popolare BAPO.MI暴涨10.5%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)扬升5.8%,扶助意大利股市FTSE MIB指数收升2.9%,跑赢同业.

"银行业面临的融资风险已经大幅降低,"巴克莱资本策略师Dennis Jose表示.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报1,086.72点,此为2月22日以来首见的水平.

不过成交不旺,和其90天均值的走势一致,暗示投资人仍不愿意回到股市.

英国富时100指数.FTSE收高1.02%,报5,931.25点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.25%,报6,941.77点;法国CAC-40指数.FCHI收涨1.37%,报3,499.73点.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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