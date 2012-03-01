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市场报道 | 2012年 3月 2日 星期五 03:25 BJT

〔标题新闻〕美国经济仍受不确定性拖累,通缩趋势或暗示需进一步量化宽松政策-洛克哈特

洛克哈特为亚特兰大联邦储备银行总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E8CU01P]

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