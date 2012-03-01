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市场报道 | 2012年 3月 2日 星期五 06:26 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,受获利了结拖累

路透芝加哥3月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,交易商称,在本周稍早小麦期货触及三周高位後今日受获利了结拖累.

有关美国小麦罕有的出口至伊朗的消息限制了市场跌幅.

美国农业部周四早公布,出口商向伊朗出口了12万吨美国硬红冬麦,2011/12年交运.

美国农业部表示,周度美国小麦出口销售50.91万吨,低於预期的55-70万吨,且不及上周的75.74万吨.

CBOT-5月小麦期货WK2跌4美分,报6.64美元.

CBOT小麦预估成交量为82,599口.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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