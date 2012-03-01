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市场报道 | 2012年 3月 2日 星期五 06:27 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆连涨九天,因基金买盘及预期中国买入

路透3月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上升,连涨九天,交易商说受助於基金领头的技术买盘及预期对中国的出口销售持续.

近月大豆合约Sc1触及13.17-1/2美元高位,追平周三触及的五个月高位.

新作11月合约SX2升幅最大,因担心美国农户在今年春季种植的大豆不足以满足需求.

交投最热络的5月大豆合约SK2的九天相对强弱指标升至87.5,开盘前为87,进一步陷入70-100的技术超买区域.

阿根廷总统费尔南德斯称,预期2011/12年该国大豆收成将为4,800万吨,玉米收成预估为2,200万吨.

美国农业部(USDA)公布,最新一周出口销售97.64万吨美国大豆,高於预估区间40-80万吨.豆粕出口销售4万吨,豆油销售4,800吨,两者均低於预估.

CBOT报告称没有3月大豆合约交割,1口豆粕合约交割.豆油期货交割总量为1,639口.

CBOT-3月大豆期货Sc1收高3-1/4美分,报每蒲式耳13.16-3/4美元.

3月豆粕合约SMc1收高2.5美元,报每短吨353.7美元.

3月豆油合约BOc1收跌0.15美分,报每磅53.94美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆172,168口,豆油108,094口和豆粕62,379口.

以下为CBOT农产品期货在1954GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 656.50 -2.25 -0.3% 1.5%

CBOT大豆Sc1 1313.50 3.50 0.3% 9.6%

CBOT豆粕SMc1 353.70 2.50 0.7% 14.3%

CBOT豆油BOc1 53.94 -0.15 -0.3% 3.6%

CBOT小麦Wc1 659.25 -5.00 -0.8% 1.0%

CBOT稻米RRc1 1420.50 0.00 0.0% -2.7%

EU小麦BL2H0 209.75 1.50 0.7% 3.6%

NYMEX原油期货CLc1 108.88 1.81 1.7% 10.2%

道琼工业指数.DJI 12,975 23 0.2% 6.2%

现货金XAU= 1720.99 25.75 1.5% 10.1%

欧元/美元EUR= 1.3320 -0.0007 0.0% 2.9%

美元指数.DXY 78.7600 0.0230 0.0% -1.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 763 13 1.7% -56.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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