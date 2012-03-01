〔芝加哥期市〕CBOT大豆连涨九天,因基金买盘及预期中国买入

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透3月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上升,连涨九天,交易商说受助於基金领头的技术买盘及预期对中国的出口销售持续.
近月大豆合约Sc1触及13.17-1/2美元高位,追平周三触及的五个月高位.
新作11月合约SX2升幅最大,因担心美国农户在今年春季种植的大豆不足以满足需求.
交投最热络的5月大豆合约SK2的九天相对强弱指标升至87.5,开盘前为87,进一步陷入70-100的技术超买区域.
阿根廷总统费尔南德斯称,预期2011/12年该国大豆收成将为4,800万吨,玉米收成预估为2,200万吨.
美国农业部(USDA)公布,最新一周出口销售97.64万吨美国大豆,高於预估区间40-80万吨.豆粕出口销售4万吨,豆油销售4,800吨,两者均低於预估.
CBOT报告称没有3月大豆合约交割,1口豆粕合约交割.豆油期货交割总量为1,639口.
CBOT-3月大豆期货Sc1收高3-1/4美分,报每蒲式耳13.16-3/4美元.
3月豆粕合约SMc1收高2.5美元,报每短吨353.7美元.
3月豆油合约BOc1收跌0.15美分,报每磅53.94美分.
今日CBOT预估成交量分别为大豆172,168口,豆油108,094口和豆粕62,379口.
以下为CBOT农产品期货在1954GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 656.50 -2.25 -0.3% 1.5%
CBOT大豆Sc1 1313.50 3.50 0.3% 9.6%
CBOT豆粕SMc1 353.70 2.50 0.7% 14.3%
CBOT豆油BOc1 53.94 -0.15 -0.3% 3.6%
CBOT小麦Wc1 659.25 -5.00 -0.8% 1.0%
CBOT稻米RRc1 1420.50 0.00 0.0% -2.7%
EU小麦BL2H0 209.75 1.50 0.7% 3.6%
NYMEX原油期货CLc1 108.88 1.81 1.7% 10.2%
道琼工业指数.DJI 12,975 23 0.2% 6.2%
现货金XAU= 1720.99 25.75 1.5% 10.1%
欧元/美元EUR= 1.3320 -0.0007 0.0% 2.9%
美元指数.DXY 78.7600 0.0230 0.0% -1.8%
波罗的海
干散货指数.BADI 763 13 1.7% -56.1%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。