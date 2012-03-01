〔金属期市〕期铜迫近2012年高位,中国PMI数据提升金属需求希望

* 期铜攀升,受正面的中国经济数据带动

* 铜价和2012年高位相距不足2%

* LME铜库存处於两年半低位

* 注销仓单比例在32%

* 市场关注:周五公布的一周上海金属库存数据

路透纽约/伦敦3月1日电---期铜周四上涨逾1%,扳回上日部分跌势,此前数据显示主要金属消费国中国将避免经济骤然放缓,提升投资者风险情绪,并盖过了对欧洲债务危机的忧虑.

期铜在低於通常的成交量中,追随美国股市、以及原油和黄金等其他商品市场上涨.这是市场对中国和美国乐观经济数据的反应,数据巩固了工业金属的需求前景.期铜此次上涨後,距离在伦敦市场和纽约市场分别触及的年内高位,即近每吨8,800美元和每磅4美元不足2%.

伦敦金属交易所(LME)3个月期铜CMCU3上涨131美元,或1.54%,收报每吨8,630美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期铜合约HGK2结算价涨5.20美分,报每磅3.9315美元.接近盘中交投区间3.8485-3.9370美元的高端.

3月首日成交量清淡.根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量为略多於51,400口,较30日均值低近三分之一.

中国公布官方2月采购经理人指数(PMI)数据为51.0,高於1月的50.5,因出口订单反弹.这为期铜涨势提供了基础.

"目前中国经济软着陆的可能性更大,去年末市场曾担心会有硬着陆."TD Bank Financial Group商品分析师主管Bart Melek称.

周四公布的美国数据为经济前景蒙上阴影,但不足以扭转经济正缓慢复苏的观点.

美国2月制造业成长意外降温,1月消费者支出持平,这盖过了初请失业金人数持於近四年低位所带来的正面影响.初请失业人数暗示就业市场正在积累动能.

"美国数据尽管并不光鲜,但要明显好於其他国家的表现."Great Pacific Wealth副总裁兼资产配置部主管Sean McGillivray表示.