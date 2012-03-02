〔欧洲汇市〕英镑兑欧元迫近两周高位,但兑美元因获利了结回落

路透伦敦3月2日电---英镑兑欧元周五升至两周高位,因投资者减少对英国推行进一步量化宽松政策的押注,不过英镑兑美元则出现一些获利了结,这将抑制其测试近期高点.

欧元兑美元EUR=从三个月高位回落,此前欧洲央行(ECB)向银行体系注入更多资金,且市场对欧元区的忧虑挥之不去,有关希腊撙节和债务重组计划的担忧亦仍存在.

上述因素造成欧元表现较差,而近几周略好的英国数据支撑英镑表现.周五公布的建筑业采购经理人指数(PMI)数据优於预期,增强了对英镑的支持力道.

数据改善令投资者降低了英国央行将向经济中注入更多货币以刺激成长的预期.

本周稍早,英国央行总裁金恩周三对议会会员表示,央行将以未来的数据确定是否决定增加印钞,这被视为央行提高了推出更多宽松政策的门槛.

欧元/英镑EURGBP=D4下跌0.3%,报0.8321英镑,盘中一度跌至两周低位0.83135英镑.欧元/英镑在跌破0.8330英镑附近的支撑位後,料将进一步下挫.该水平是欧元从1月低位0.8222英镑至近期两个月高点0.8506英镑的升势的61.8%回档位.其下道目标位料是2月17日低点0.8288英镑.

英镑/美元GBP=D4下跌0.5%,报1.5867美元.目前1.60美元的期权障碍位看似安全.英镑/美元在跌穿1.5896美元的200日移动均线後触发停损单.

英镑本周稍早曾触及1.5993美元的三个半月高位,周五前已连续三个交易日上涨,修正时机成熟.

英国央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP周五涨0.25%,至81.6,为1月初迄今最高水准.该指数最新报81.3.

英国建筑业采购经理人指数(PMI)上升,某种程度上抵消了周四弱於预期的制造业PMI,之後英镑贸易加权指数得以上扬.制造业PMI数据虽不及预估,但仍保持50荣枯分水岭上方.[GB-ECI-CMN](完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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