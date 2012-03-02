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市场报道 | 2012年 3月 2日 星期五 23:40 BJT

〔美国经济〕2月24日当周领先指标升至六个月高位,增长年率亦上升--ECRI

路透纽约3月2日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周小幅上升至六个月高位,其增长年率也出现改善.

ECRI表示,美国2月24日止当周领先指标(WLI)升至124.2,这是自去年8月中旬以来的高点,之前一周下修後为123.1,原先公布为123.2.

该指标的增长年率上升至负3.0%,此为去年8月来最高,之前一周为负3.5%.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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