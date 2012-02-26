(重温稿)〔美国债市〕公债价格上扬,因投资者担心欧洲形势和油价大涨

* 市场在希腊救助方案通过後,重又开始担心欧洲形势

* 原油价格大涨助燃经济成长忧虑

* 较长期公债表现有望录得四周最佳

* 公债收益率陷入去年11月迄今的波动区间

路透纽约2月24日电---美国公债价格周五上扬,因投资者对欧洲债务危机的忧虑挥之不去,且担心油价大涨,推高避险公债需求.较长期公债录得四周来最佳单周表现.

不过,美国公债收益率仍陷於去年11月初迄今波动区间的中部位置.本周指标10年期公债收益率触及约一个月最高水准,这是对希腊最终获得1,300亿欧元抒困资金以避免无序违约一事的反应.

分析师称,公债市场下跌的势头很快减弱,因为人们怀疑希腊第二轮救助计划是否足以解决该国长期财政问题并防止其扩散成为全球性危机,围绕该方案的乐观情绪受到打击.

"鉴於欧洲的形势,公债在目前水准附近反复."富国基金管理(Wells Fargo Fund Management)驻Menomonee Falls固定收益首席分析师Jim Kochan称.

Kochan在谈及希腊救助方案的时候说:"市场一会儿认为(方案)能够起到作用,一会儿则又推翻了这种观点."

投资者在仍纠结于欧洲的财政困境的同时,他们可能也会密切关注能源成本大涨这一情况.後者是由於伊朗核危机和该国切断供给引发的买盘造成的.

布兰特原油期货油价LCOc1周五升越每桶125美元,最近一周美国汽油平均价格上涨至每加仑3.65美元.投资者担忧,能源费用持续攀升将导致企业和消费者开支放缓,从而导致全球再度陷入衰退.

"市场对汽油价格持续上涨的担忧升温.如果汽油价格持续走高,将会损及美国经济,并激起双底衰退的议论,"Kochan说.

周五成交异常清淡,10年期美国公债价格US10YT=RR最新升5/32,收益率(殖利率)报1.98%,低於周四尾盘的2%.该指标公债收益率周二曾触及2.08%的水平,受欧洲达成希腊救助协议影响.

10年期美债收益率本周下滑3个基点,为四周来的首个周度下跌.但其仍接近去年11月1日以来波动区间1.79%-2.17%的中段.

30年期美国公债价格US30YT=RR最新升24/32,收益率报3.10%,较周四下挫4个基点,比前一周下滑5个基点.

较长期美债表现好於较短期公债.两年期美国公债收益率US2YT=RR持平於0.305%,教上周五升1个基点.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (+) 0.305

五年期公债US5YT=RR 99-30/32 (+) 0.889

10年期公债US10YT=RR 100-08/32 (+07/32) 1.974

30年期公债US30YT=RR 100-17/32 (+23/32) 3.098 (完)

--编译 洪曦/肖群英;审校 李军

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