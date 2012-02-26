(重温稿)〔纽约汇市〕欧元/美元连续第三个交易日上涨,触及两个半月高位

* 美元/日圆升至2011年7月以来最高位

* 日本进口商买入美元,触发位於80.41日圆的停损位

* 欧元/美元受空头回补涨势带动升至两个半月高位

路透纽约2月24日电---欧元兑美元周五升至逾两个月最高位,兑日圆涨至近四个月最高水准,因市场普遍对欧债危机持乐观态度,包括下周欧洲央行将开展再融资操作.

欧元/美元连涨第三天,连续第二日升逾100日移动均线切入位,并突破1.3435美元左右的关键阻力位,这是10月底高位至1月中低点下跌趋势的50%回调位.

日圆全线下挫,日本央行近期放宽货币政策开启了日圆的下跌趋势.日本的贸易逆差、日本与美国的利差日益扩大有利於美元,另外原油价格上涨也打压日圆前景.

"我认为欧元涨势下周可能将延续至1.36-1.37美元,"康涅狄格州Faros Trading董事总经理Douglas Borthwick表示.他指称欧元互换市场出现好转,开始显示欧洲融资紧张形势已从12月的极端水平缓和.

Borthwick补充称,欧洲央行下周进行三年期再融资操作(LTRO)可能将帮助提振欧元.预估暗示再融资操作将吸引5,000亿至1万亿(兆)欧元的投标,将使风险偏好上升.

"大举进行(再融资操作)将全线支撑风险,因银行和主权债融资条件放宽,降低了全球的系统风险,"伦敦的摩根士丹利汇市策略师Calvin Tse称.

他补充称,这可能将"使市场认为大量这种资金将用於投资主权利差交易,"即欧元区银行利用他们的三年期新融资买入欧元区同样年期的主权债.

不过,欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示,他不认为在下周的三年期再融资操作(LTRO)後,还有进一步行动的必要.

纽约汇市午後中段,欧元兑美元EUR=最新上涨0.7%,报1.34545美元,远离稍早所及的12月初迄今高点1.34869美元.

市场人士称,欧元周四突破了1.3306美元附近的100日移动均线,以及在周五欧洲早盘时段攻下据传在1.34美元的一期权障碍後,获得了良好的上涨动能.

下一道关注的重要水准将会是1.3623美元区域,这是欧元从去年10月末到今年1月跌势的61.8%回档位.

本周末位於墨西哥城的20国集团(G20)会议将受到关注.欧盟领导人可能会寻求大幅提高国际货币基金会(IMF)资源的问题,以帮助该地区解决债务危机.

**日圆疲弱**

日圆今日也有较大行情.美元兑日圆JPY=EBS在电子交易系统(EBS)上触及七个半月新高,其最新上涨1.3%,报80.941日圆.

CitiFX驻纽约资深外汇分析师Greg Anderson表示,他认为日圆跌势将会逆转,并预计新的支撑位将在78.00或79.00日圆.

在周三高点80.41日圆上方,触发了少量的短线投资者停损卖单,帮助美元升穿主要阻力位80.42日圆,该水平是从2011年高位约85.50日圆附近至历史低点75.31日圆跌势的50%回档位.

欧元兑日圆EURJPY=EBS升至三个半月新高109.03日圆,远高於1月16日触及的今年低点97.04日圆.欧元/日圆最新上涨1.9%,报108.94.

传统上讲,美元/日圆和日本/美国短期公债收益率差间有较强的关联度.鉴於美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺将至少在2014年前都将维持超低利率,美国公债收益率US2YT=RR不太会进一步上涨.而日本两年期公债JP2YT=RR则已在极低的水平.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3454 1.3367 +0.65 +3.93 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.97 79.92 +1.31 +5.24 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 108.94 106.86 +1.95 +9.42 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.8948 0.9012 -0.71 -4.56 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5886 1.5735 +0.96 +2.26 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9996 0.9975 +0.21 -1.93 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0698 1.0704 -0.06 +4.63 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2047 1.2053 -0.05 -0.80 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8468 0.8495 -0.32 +1.67 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8358 0.8349 +0.11 +7.37 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.5726 5.6149 -0.75 -6.76 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4986 7.5071 -0.11 -3.09 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5475 6.6156 -1.03 -4.94 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8142 8.8457 -0.36 -1.11 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红/洪曦;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]