版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 3日 星期六 04:02 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉连跌三天,後市或进一步下跌

路透纽约3月2日电---棉花期货周五收低,连跌三天,因美元上涨及投资人卖出,分析师称下周棉花市场可能延续这疲弱基调.

洲际交易所(ICE)指标5月棉花合约CTK2收低1.44美分,或逾1.5%,报每磅88.23美分.盘中波动区间在87.80-90.50美分.本周棉花跌2.13%.

汤森路透初步数据显示,周五成交量为约18,100口,略低於周四的18,504口.

商品经纪Penson Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson说,12月触及的低位约84.25/35美分将是市场的目标.

交易商说,指标5月合约未能上攻阻力位93和94美分区域上方,引发投资人结清头寸.

Johnson和其他交易员说,一些少量加工厂买盘在棉价低位出现,这限制了市场跌幅.

但市场人士称,目前加工厂的趋势将是等待价格触底,之後才入市.

未来几周棉花也从外围市场寻找指引.

分析师说,棉花市场人士将关注美国农业部在3月9日公布的月度供需报告.

ICE Futures数据显示,截止3月1日的未平仓合约连续第五天上升,至173,611口,上日为172,767口.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐