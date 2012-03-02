版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 3日 星期六 05:08 BJT

〔全球金市〕金价录得今年迄今最大单周跌幅3.5%,後市料进一步疲弱

* 金价录得去年12月来最大周度跌幅

* 路透追踪的ETF持仓量创纪录

路透伦敦3月2日电---黄金周五下跌,因美元上涨,令金价录得今年来最大周度跌幅,且本周金价下滑打压投资人信心,令後市容易进一步走软.

原油,欧元和股市下跌打压金价.本周金价挫3.5%.

市场将可能有进一步获利了结,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克未有暗示很快推出另一轮货币宽松政策後,一家或更多的大型基金可能卖出.贝南克周三的讲话引发金价当日大跌5%.

虽然一些分析师认为金价突然回落是出现了偏差,不过其他分析师说金价多次未能上攻每盎司1,800美元上方,将可能进一步下跌.

"金价未能形成更明确的升势暗示修正可能尚未结束,"汇丰控股首席商品分析师James Steel说.

他表示,看来金价容易下跌,因近期美国黄金期货投机净多头急升.不过,近期原油价格大涨及新兴市场或央行在低位买入可能支持金价.

1936 GMT,现货金XAU=跌0.3%,报每盎司1,711.60美元.本周跌3.5%,为去年12月中来最大周度跌幅.

美国4月期金GCJ2收跌12.40美元,报每盎司1,709.80美元.

根据路透初步数据,成交量较30天均值低约25%,扭转之前两天大幅高於均值的情况.

现货银XAG=跌2.3%,报每盎司34.61美元.本周跌幅少於2%,表现略胜黄金.

路透追踪的全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)持有超过7,076万盎司黄金,本周净流入为1月初来最多.

现货铂金XPT=跌0.2%,报每盎司1,692.99美元,现货钯金XPD=下滑0.5%,报710.72美元.

--------------------------1936GMT---------------------------

最新价格/ 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1709.80 -12.40 -0.7 1705.40 1725.40 129,995

COMEX 5月白银期货 34.525 -1.136 -3.2 34.375 35.560 36,914

COMEX 4月铂金期货 1691.70 -9.40 -0.6 1689.30 1714.80 6,017

COMEX 6月钯金期货 712.55 -4.20 -0.6 710.00 723.00 2,477

现货金 1711.60 -5.76 -0.3 1705.83 1723.79

现货银 34.610 -0.830 -2.3 34.440 35.480

现货铂金 1692.99 -3.25 -0.2 1691.25 1710.50

现货钯金 710.72 -3.85 -0.5 710.77 718.75

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐