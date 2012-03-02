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亚洲 | 2012年 3月 3日 星期六 06:18 BJT

〔美国股市〕中国企业ADR表现较优,因四大国有银行作出放宽信贷表态

路透纽约3月2日电---中国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五表现较优,此前中国称将缓解房地产市场的信贷条件,减轻了该行业价格若大幅调整料会损及经济成长的担忧.

中国四大国有商业银行表示,要切实改进房地产金融服务,提高贷款审批效率;并积极支持资质良好的开发企业进行普通商品房建设,增加普通商品住房的有效供给.[ID:nCN1423276].

中国房地产企业将是此举的最大受益人.中国工商银行、中国建设银行、中国银行和中国农业银行将放宽信贷.

21世纪中国不动产在美上市企业IFM InvestmentsCTC.N大涨12.3%,报0.82美元.易居中国EJ.N上涨2.6%,报6.78美元.

中国企业ADR指数.BKCN涨0.1%.

而纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌0.9%.标准普尔指数.SPX跌0.3%.

拉丁美洲ADR指数.BKLA跌0.23%.欧洲企业ADR指数.BKEUR大跌0.98%.(完)

--编译 洪熙;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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