〔美国股市〕中国企业ADR表现较优,因四大国有银行作出放宽信贷表态

专栏节选：肥咖条款带给台湾新机会--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自月日出版的当期「老谢开讲」专栏) 农历新春以来，股友最常问我的一个问题是：台湾的钱从哪里来的？怎么这么多？原来是台股过了一个新年，资金如地底下泉水涌出一般，让股市出现多年不见的价量齐扬景象。
路透纽约3月2日电---中国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五表现较优,此前中国称将缓解房地产市场的信贷条件,减轻了该行业价格若大幅调整料会损及经济成长的担忧.
中国四大国有商业银行表示,要切实改进房地产金融服务,提高贷款审批效率;并积极支持资质良好的开发企业进行普通商品房建设,增加普通商品住房的有效供给.[ID:nCN1423276].
中国房地产企业将是此举的最大受益人.中国工商银行、中国建设银行、中国银行和中国农业银行将放宽信贷.
21世纪中国不动产在美上市企业IFM InvestmentsCTC.N大涨12.3%,报0.82美元.易居中国EJ.N上涨2.6%,报6.78美元.
中国企业ADR指数.BKCN涨0.1%.
而纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌0.9%.标准普尔指数.SPX跌0.3%.
拉丁美洲ADR指数.BKLA跌0.23%.欧洲企业ADR指数.BKEUR大跌0.98%.(完)
--编译 洪熙;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自月日出版的当期「老谢开讲」专栏) 农历新春以来，股友最常问我的一个问题是：台湾的钱从哪里来的？怎么这么多？原来是台股过了一个新年，资金如地底下泉水涌出一般，让股市出现多年不见的价量齐扬景象。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1600 工业生产指数 1月 -- +6.25% 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7