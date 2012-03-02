〔加拿大股市〕挫至10日低点,因油价和金价走软

路透多伦多3月2日电---加拿大主要股指周五跌至10日低点,因油价和金价下滑拖累资源股走软,在西班牙设定的财赤目标大於欧元区新财政协定要求的水准後,对解决欧债危机取得进展的乐观情绪降温.
大盘10大类股中有六种收低,权重原材料股和能源股领跌,跌幅均超过1%.
美国原油期货CLc1下挫约2%,之前因中东供应忧虑一度触及110美元上方的10个月高位.[O/NCN]
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低79.64点,或0.6%,至12,643.82点,为2月21日来最低收位.本周该指数下滑0.6%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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