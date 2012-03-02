〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因对沙特的忧虑缓和及美元上涨

* 扭转周四涨势,本周收低

* 中东局势紧张,焦点放在周一奥巴马和纳坦亚胡会议

* 投机者增加美国原油净多头-CFTC

路透3月2日电---美国原油期货周五下挫约2%,此前沙特阿拉伯否认有关一条输油管道起火的报导,而美元上涨促使投资人降低包括商品在内的高风险资产头寸.

市场迅速扭转上日盘後因输油管道起火报导引发的涨势,本周收低,结束三周连涨势态.

今日纽约商业期货交易所(NYMEX)-RBOB汽油和取暖油均大跌.不过本周,汽油上升而取暖油下跌.

美元兑欧元上扬,此前西班牙为今年设定较宽松的赤字目标,漠视欧盟财政协定,而对欧债危机的新担忧也带动美元上涨.

周一美国总统奥巴马和以色列总理纳坦亚胡将会晤,将讨论中东的紧张局势.中东情势扶助布兰特原油周四大涨至2008年7月来首见的水准,且扶助美国原油升至10个月高位.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约CLJ2跌2.14美元或1.97%,结算价报每桶106.70美元.

本周该合约下跌3.07美元,或2.8%,结束三周连升势头.

ICE-4月布兰特原油LCOc1下跌2.55美元,或2.02%,报123.65美元.本周该合约下滑1.82美元,或1.45%.

尾盘布兰特原油较美国原油的溢价跌至16.95美元,周四为17.36美元.

NYMEX-4月RBOB汽油期货RBJ2跌7.96美分,或2.37%,结算价报3.2721美元.本周该合约升11.93美分,或3.78%,连涨笫四周.

NYMEX-4月取暖油HOJ2跌7.35美分,或2.24%,结算价报3.2018美元.本周该合约下滑11.41美分,或3.44%,结束之前五周连涨的势态.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

4月原油 106.70 -2.14 -2.0% 105.80 109.03 282,763 389,838

5月原油 107.17 -2.10 -1.9% 106.27 109.41 60,058 108,785

4月RBOB汽油 3.2721 -0.0796 -2.4% 3.2650 3.3342 39,659 66,063

5月RBOB汽油 3.2679 -0.0746 -2.2% 3.2600 3.3216 27,497 36,488

4月取暖油 3.2018 -0.0735 -2.2% 3.1879 3.2772 50,300 87,711

5月取暖油 3.2066 -0.0667 -2.0% 3.1930 3.2756 27,538 44,418

ICE合约

4月布兰特 123.65 -2.55 -2.0% 123.12 126.16 188,122 260,752

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 595,959 840,372 685,037 1,563,716 -20,269

汽油 118,799 173,863 147,332 356,395 3,664

取暖油 125,593 214,810 156,913 287,327 26(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]

NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1

亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]

亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]

亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]

EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]