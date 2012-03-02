〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因对沙特的忧虑缓和及美元上涨

专栏节选：肥咖条款带给台湾新机会--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自月日出版的当期「老谢开讲」专栏) 农历新春以来，股友最常问我的一个问题是：台湾的钱从哪里来的？怎么这么多？原来是台股过了一个新年，资金如地底下泉水涌出一般，让股市出现多年不见的价量齐扬景象。
* 扭转周四涨势,本周收低
* 中东局势紧张,焦点放在周一奥巴马和纳坦亚胡会议
* 投机者增加美国原油净多头-CFTC
路透3月2日电---美国原油期货周五下挫约2%,此前沙特阿拉伯否认有关一条输油管道起火的报导,而美元上涨促使投资人降低包括商品在内的高风险资产头寸.
市场迅速扭转上日盘後因输油管道起火报导引发的涨势,本周收低,结束三周连涨势态.
今日纽约商业期货交易所(NYMEX)-RBOB汽油和取暖油均大跌.不过本周,汽油上升而取暖油下跌.
美元兑欧元上扬,此前西班牙为今年设定较宽松的赤字目标,漠视欧盟财政协定,而对欧债危机的新担忧也带动美元上涨.
周一美国总统奥巴马和以色列总理纳坦亚胡将会晤,将讨论中东的紧张局势.中东情势扶助布兰特原油周四大涨至2008年7月来首见的水准,且扶助美国原油升至10个月高位.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约CLJ2跌2.14美元或1.97%,结算价报每桶106.70美元.
本周该合约下跌3.07美元,或2.8%,结束三周连升势头.
ICE-4月布兰特原油LCOc1下跌2.55美元,或2.02%,报123.65美元.本周该合约下滑1.82美元,或1.45%.
尾盘布兰特原油较美国原油的溢价跌至16.95美元,周四为17.36美元.
NYMEX-4月RBOB汽油期货RBJ2跌7.96美分,或2.37%,结算价报3.2721美元.本周该合约升11.93美分,或3.78%,连涨笫四周.
NYMEX-4月取暖油HOJ2跌7.35美分,或2.24%,结算价报3.2018美元.本周该合约下滑11.41美分,或3.44%,结束之前五周连涨的势态.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
4月原油 106.70 -2.14 -2.0% 105.80 109.03 282,763 389,838
5月原油 107.17 -2.10 -1.9% 106.27 109.41 60,058 108,785
4月RBOB汽油 3.2721 -0.0796 -2.4% 3.2650 3.3342 39,659 66,063
5月RBOB汽油 3.2679 -0.0746 -2.2% 3.2600 3.3216 27,497 36,488
4月取暖油 3.2018 -0.0735 -2.2% 3.1879 3.2772 50,300 87,711
5月取暖油 3.2066 -0.0667 -2.0% 3.1930 3.2756 27,538 44,418
ICE合约
4月布兰特 123.65 -2.55 -2.0% 123.12 126.16 188,122 260,752
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 595,959 840,372 685,037 1,563,716 -20,269
汽油 118,799 173,863 147,332 356,395 3,664
取暖油 125,593 214,810 156,913 287,327 26(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]
NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1
亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]
亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]
亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]
EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]
国际油市相关新闻..[CRU|PROD-CMN] OPEC相关新闻.........[OPEC-CMN]
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自月日出版的当期「老谢开讲」专栏) 农历新春以来，股友最常问我的一个问题是：台湾的钱从哪里来的？怎么这么多？原来是台股过了一个新年，资金如地底下泉水涌出一般，让股市出现多年不见的价量齐扬景象。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1600 工业生产指数 1月 -- +6.25% 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7