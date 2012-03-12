〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率0.456%,投标倍数为3.44

投行观点：Trinseo S目标价从74上调至82美元--Jefferies
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路透华盛顿3月12日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.456
中值 0.436
低值 0.358
价格 99.758927
高值得标比率 94.55%
投标倍数 3.44
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 32,000,025,300
总投标 109,949,262,800
竞争性投标得标 31,966,062,500
非竞争性投标得标 33,962,800
FED附加 2,221,922,200
一级交易商投标 81,481,000,000
一级交易商得标 18,064,662,500
直接投标 12,943,000,000
直接得标 2,843,000,000
间接投标 15,491,300,000
间接得标 11,058,400,000
发行细节
发行日 2012/03/15
到期日 2015/03/15
CUSIP码 912828SK7
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 李军
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