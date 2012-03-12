版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 13日 星期二 01:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售三年期公债得标利率0.456%,投标倍数为3.44

路透华盛顿3月12日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.456

中值 0.436

低值 0.358

价格 99.758927

高值得标比率 94.55%

投标倍数 3.44

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,025,300

总投标 109,949,262,800

竞争性投标得标 31,966,062,500

非竞争性投标得标 33,962,800

FED附加 2,221,922,200

一级交易商投标 81,481,000,000

一级交易商得标 18,064,662,500

直接投标 12,943,000,000

直接得标 2,843,000,000

间接投标 15,491,300,000

间接得标 11,058,400,000

发行细节

发行日 2012/03/15

到期日 2015/03/15

CUSIP码 912828SK7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐