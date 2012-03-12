版本:
中国
中国财经报道 | 2012年 3月 13日 星期二 00:54 BJT

〔标题新闻〕联合包裹(优比速,UPS)顶多会象征性上调对TNT的最后收购报价--消息人士

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8EC7XT]

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐