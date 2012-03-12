〔芝加哥期市〕CBOT小麦上扬1.3%,受助于玉米期货强势

投行观点：Depomed Inc目标价从17美元下调至16美元--瑞穗
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路透3月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一攀升,交易商称,受玉米市场上扬,美元走软以及一波空头回补支撑.
有关美国小麦种植区天气有助于作物生长的预期以及全球供应情人令人宽慰等因素令涨幅受限.
指标CBOT-5月软红冬小麦期货合约WK2在50日移动均线附近遭遇技术阻力,收在100日移动均线之下.
美国大平原出现少量阵雨,且气温温和提振冬麦前景.全球天气监测的气象学家John Dee称,未来10天不会出现寒冷天气.
美国中西部的多雨天气将有助于软红冬麦的生长.
咨询机构ProAgro称,乌克兰小麦收成料将为1,430万吨.
美国农业部周一公布的出口检验报告显示,上周出口检验小麦3,159.7万蒲式耳,远高于1,500-1,700万吨的预期.
CBOT-5月小麦期货WK2收高8-1/4美分,报每蒲式耳6.51-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为90,319口.(完)
--编译 母红;审校 李军
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