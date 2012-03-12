〔全球金市〕黄金因动能减弱而下跌,市场关注周二美联储会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
* 中国贸易逆差令金价承压,市场关注周二美联储政策会议
* 上周投机客降低黄金期货的净多头仓位,创下去年8月来最大单周降幅
* 黄金上市交易产品持有的黄金创纪录高位
路透纽约/伦敦3月12日电---金价周一下跌,因数据显示基金经理大幅减少黄金及白银期货的多头头寸,引发卖压.
金价跟随油价下跌,因中国2月惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.[ID:nSB1425100]这造成经济忧虑.金市原本已承压,周五美国公布良好的就业数据降低了美国进一步采取货币刺激政策的希望.
周一买盘转为更谨慎,此前美国数据显示包括对冲基金在内的基金经理降低净多头头寸20%,此为去年8月来最大单周跌幅.白银期货的多头仓位也下降.
"投机性投资需求肯定是贵金属升势的一个正面因素.结清头寸令市场失去了一些支撑,"Vision Financial Markets金属交易部董事David Meger说.
"短期而言,如果市场出现进一步盘整或横盘走势,我不会意外,"他说.
1751GMT,现货金XAU=跌0.5%,报每盎司1,700.10美元.
美国4月黄金期货GCJ2收低11.70美元,报每盎司1,699.80美元,根据路透初步数据,成交量和30日均值相符.
金市投资人将密切关注周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)的政策声明,该委员会在良好的美国就业报告出炉后可能将讨论进一步刺激经济的必要性.
上周,流入上市交易产品的金属连续第九周上升,增加71,845盎司,至7,075.9万盎司,令本月迄今净流入接近32万盎司.
其他贵公属方面,现货银XAG=跌1.8%,报每盎司33.54美元.现货铂金XPT=上涨0.9%,报每盎司1,691.99美元.现货钯金XPD=上扬0.8%,报每盎司697.47美元.
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最新价格/ 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX 4月黄金期货 1699.80 -11.70 -0.7 1692.50 1717.40 134,580
COMEX 5月白银期货 33.413 -0.799 -2.3 33.380 34.410 31,369
COMEX 4月铂金期货 1695.70 10.80 0.6 1674.30 1707.90 6,453
COMEX 6月钯金期货 704.25 -5.70 -0.8 699.00 710.80 1,618
现货金 1700.10 -7.93 -0.5 1693.18 1713.80
现货银 33.540 -0.610 -1.8 33.380 34.300
现货铂金 1691.99 14.93 0.9 1675.50 1701.74
现货钯金 697.47 5.47 0.8 699.00 704.72
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市