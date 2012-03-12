〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,受获利了结与玉米/大豆价差打击

路透3月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,受获利了结打击,及玉米与大豆价差打击.上周大豆涨至五个半月高点.

美国中西部地区和大平原地区温度温和并降下小雨,在玉米和大豆春播之前增加了土壤的墒情,提高了冬小麦增产的希望.

"整体而言,目前的气候状况对作物收成有利,未来一周至10天气温都将非常温和,近期没有寒冷天气,"气象机构Global Weather

Monitoring的气象学家John Dee称.

Dee称,上周末大平原地区降下0.25-0.75英寸的降水,本周初降雨将移过中西部地区.

马来西亚毛棕榈油期货周一收低,因中国出口数据疲弱,以及偏空的美国大豆报告抵消了上周支撑价格升至九个月高点的偏多人气.

5月大豆期货的重要支撑位在200日移动均线切入位12.88美元,9日相对强弱指标(RSI)在72.

CBOT-5月大豆期货SK2下跌3-1/4美分,报每蒲式耳13.34-1/2美元.5月豆粕合约SMK2下跌0.6美元,报每短吨362.1美元.

5月豆油合约BOK2下跌0.31美分,收报每磅53.96美分.

今日CBOT预估大豆成交量为151,729口,豆油成交量为63,412口,豆粕成交量为49,289口.

以下为CBOT农产品期货在1910 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 659.50 14.50 2.3% 2.0%

CBOT大豆Sc1 1334.50 -3.25 -0.2% 11.3%

CBOT豆粕SMc1 362.10 -0.60 -0.2% 17.0%

CBOT豆油BOc1 53.96 -0.31 -0.6% 3.6%

CBOT小麦Wc1 651.25 8.25 1.3% -0.2%

CBOT稻米RRc1 1434.50 19.00 1.3% -1.8%

EU小麦BL2H0 211.75 3.00 1.4% 4.6%

NYMEX原油期货CLc1 106.41 -0.99 -0.9% 7.7%

道琼工业指数.DJI 12,967 45 0.4% 6.1%

现货金XAU= 1699.66 -8.37 -0.5% 8.7%

欧元/美元EUR= 1.3151 0.0041 0.3% 1.6%

美元指数.DXY 79.8730 -0.1680 -0.2% -0.4%

波罗的海

干散货指数.BADI 837 13 1.6% -51.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)