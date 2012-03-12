〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因库存紧张且现货走强

路透3月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,因玉米库存紧张,现货市场走强,多头价差及市场不断有传言称中国可能将买入美国玉米.

交易商称,旧作各月玉米期货上涨,因玉米库存紧张,而且有传言称中国可能寻求或已买入美国玉米.新作12月玉米期货下跌,因美国玉米产量可能将创下纪录高位,而且春播有可能提前.

交易商和分析师称,由于中国国内玉米价格大涨,中国一些饲料厂希望从美国买入玉米.交投最热络的大连9月玉米合约DCCU2报每吨2,445元人民币(合390美元),接近合约高点,今年迄今涨9%.

美国中西部和大平原出现少量降雨,天气温和,提振了冬小麦前景,并在玉米和大豆春播前为土壤增加了宝贵的湿度.

全球天气监测的气象学家John Dee称,未来一周至10天天气非常温和,不会出现寒冷天气.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,在截至上周二的一周,大型投机客将CBOT玉米和大豆期货和期权的净多头部位提升至逾五个月来最高水准.

5月合约的关键支撑位在其50日移动均线切入位6.42-3/4美元,关键阻力位在200日移动均线切入位6.68-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为61.

在1905GMT,5月CBOT玉米合约CK2上升14-1/4美分,报每蒲式耳6.59-1/4美元.

今日玉米成交量预估为293,427口.(完)

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