〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货触及17个月低位,原糖期货转跌为升

路透纽约/伦敦电3月12日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一跌至17个月低位,在录得近六个月最大单周跌幅后延续旷日持久的下行趋势,原产地卖盘以及多头清盘是导致今日走低的原因.原糖期货在触及一周低位后反弹上扬.

伦敦罗布斯塔咖啡期货也重挫,受累于生产商的大规模卖盘.可可期货回吐前一日的涨幅,与原油和其他许多商品市场一同走低,因投资者关注中国和欧洲成长放缓.

5月阿拉比卡咖啡期货合约KCK2跌1.35美分,或0.7%,收盘报每磅1.8485美元,为次月合约自2010年10月以来的最低收位.

阿拉比卡咖啡期货价格较2011年5月的高点已经下跌近40%,因2012/13季全球将出现咖啡供应过剩的前景缓解了对供应紧张的担忧,并打压投资者对咖啡的胃纳.交易商称,上周,指标次月合约KCc2跌穿约2美元的61.8%费波纳奇回档位,吸引技术性多头清盘.

伦敦5月罗布斯塔咖啡合约LRCK2跌64美元,或3.1%,收报每吨1,986美元.

交易商称,全球最大生产国越南本周可能向实货市场卖出更多咖啡豆,因担忧罗布斯塔咖啡市场可能因全球收成创纪录而进一步走低.

5月合约较7月合约的溢价LRC-2=R从上周五收盘时的46美元收窄至15美元.

尾盘买盘令原糖期货从今日的深跌中反弹.5月原糖期货SBc1涨0.11美分,或0.5%,收盘报每磅23.77美分.盘中跌至一个月低位23.26美分.伦敦5月白糖期货LSUK2跳涨6.20美元,或1%,收盘报每吨631.70美元.

可可期价温和收跌.ICE可可期货指标5月合约CCK2收跌27美元,或1.1%,收盘报每吨2,383美元.伦敦5月可可期货LCCc2挫8英镑,或0.5%,结算价报每吨1,548英镑.(完)