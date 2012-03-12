〔加拿大汇市〕加元兑美元下滑,因中国出口数据及投资人对美联储的疑虑

路透多伦多3月12日电---加元兑美元周一下滑,因中国出口数据疲弱殃及商品价格,且投资人仍对美联储周二在货币政策会议上是否会暗示更多措施刺激经济有疑虑.

春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.[ID:nSB1425100]

许多市场观察人士告诫不能过分解读该数据,因中国春季假期造成潜在的波动性.

近期美国经济改善的迹象压制了美联储推出更多宽松货币政策的希望,周二美联储的货币政策会议预计将对近期较强的数据表示认可,但交易商仍关注任何可能推出更多刺激措施的迹象.

加元兑美元CAD=D4收盘报0.9927加元或1.0074美元,上周五收报0.9909加元,或1.0092美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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