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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 05:19 BJT

〔美国股市〕ADR收低,中国贸易数据令市场担心需求

路透纽约3月12日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一下滑,拉美ADR领跌,此前中国公布的贸易数据令投资人担心需求.

巴西石油公司Petrobras (PBR.N)大跌2%,报27.38美元,巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)下挫2.6%,报22.48美元.中国是巴西最大的贸易伙伴.

春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.[ID:nSB1425100]

铜价和金价下滑,拖累金属矿业股全面走软.必和必拓(BHP.N)跌0.9%,加拿大Goldcorp (GG.N)收低1.6%,Yamana Gold(AUY.N)重挫3%.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.45%.标准普尔500指数.SPX微升0.02%.

拉丁美洲ADR指数.BKLA大跌1.52%.亚洲企业ADR指数.BKAS收低0.95%.欧洲企业ADR指数.BKEUR微跌0.01%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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