〔美国股市〕ADR收低,中国贸易数据令市场担心需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透纽约3月12日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一下滑,拉美ADR领跌,此前中国公布的贸易数据令投资人担心需求.
巴西石油公司Petrobras (PBR.N)大跌2%,报27.38美元,巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)下挫2.6%,报22.48美元.中国是巴西最大的贸易伙伴.
春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.[ID:nSB1425100]
铜价和金价下滑,拖累金属矿业股全面走软.必和必拓(BHP.N)跌0.9%,加拿大Goldcorp (GG.N)收低1.6%,Yamana Gold(AUY.N)重挫3%.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.45%.标准普尔500指数.SPX微升0.02%.
拉丁美洲ADR指数.BKLA大跌1.52%.亚洲企业ADR指数.BKAS收低0.95%.欧洲企业ADR指数.BKEUR微跌0.01%.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市