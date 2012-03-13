〔英国债市〕英债期货收在八天低位,因股市上升及为新债作准备

路透伦敦3月13日电---英债期货周二收在八天最低收位,此前股市上涨,英国央行买入英债的成绩令人失望,及交易商开始为周四标售的20亿英镑30年期英债作准备.

6月英债期货FLGM2结算价跌77个跳动点,至114.91,此为3月5日来最低收位,且较可比德债FGBLM2跌多20个跳动点.

投资者的风险意愿抬头,推动欧洲股市在交易日内上升至七个月高位,受助于美国零售销售数据强劲及预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出进一步刺激举措.英债在股市上涨后下滑.

这扶助向英国央行卖出英债的规模大幅增加.英国央行买入15亿英镑年期在15年以上的较长期英债.

英国央行称,银行提供的英债规模达到40.73亿英镑,与英国央行的买入规模的倍数达2.72,高于上周的倍数2.23.

10年期英债收益率GB10YT=RR升8个基点,至2.17%,其较可比德债收益率差走宽2个基点,至35.5个基点.较短期英债表现优于年期在七年以上英债,后者收益率(殖利率)仅升3-4个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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