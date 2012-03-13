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市场报道 | 2012年 3月 14日 星期三 05:36 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,因预报天气改善令作物承压

路透3月13日电---美国小麦期货周二收跌,芝加哥期货交易所(CBOT)指标5月软红冬小麦期约WK2止步两日连涨,交易员称因美国天气状况改善,令作物承压.该合约在前两日连涨中曾录得2.6%的涨幅.

MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示,未来两周美国中西部和大平原地区天气温暖,有利于冬小麦迅速生长.

温暖的天气也有利于北部平原提前进行春季播种,明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春小麦交投清淡,价格下跌1.2%.

由于冬季乾旱少雨,乌克兰农业部将2012年小麦收成预估由1,600万吨下调至1,400万吨.

咨询机构UkrAgroConsult预计乌克兰的小麦出口约为700万吨.

CBOT-5月小麦期货WK2收低2-1/4美分,报每蒲式耳6.49美元.

CBOT小麦预估成交量为74,684口.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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