〔纽约期市〕ICE期棉终止五天跌势收高,因有交易及可能是消费者买盘

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透纽约3月13日电---棉花期货周二结束五天跌势小幅上升,分析师说,因有交易及可能是消费者的买盘.
洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2收升0.04美分,报每磅88.04美分,盘中交易区间为87.94-88.93美分.
汤森路透数据显示,周二成交量约17,000口,较30日均值低约30%.
"市场连跌五天后,是时候有一些盘整,"路易斯安那州的独立分析师Mike Stevens说.
他说,几周以来,棉花市场一直陷于略低于88美分至94美分的交投区间.
交易商说,一旦棉花价格跌至88美分以下,总会有消费者买盘出现,但升势在94美分上方受限.
大部份买盘似乎均来自最大消费国中国,该国2月棉花进口攀升234%,至616,000吨.
目前棉花市场也正等待印度的消息.上周印度宣布禁止棉花出口,到本周印度政府的立场软化,定容许一部份棉花付运,行业及政府对此问题意见分歧.
印度是全球第二大棉花生产和出口国.
棉花市场正等待周四1230 GMT美国农业部(USDA)公布的周度出口销售数据,以判断上周印度出口政策立场反覆对需求造成的影响.
分析师称,上周USDA公布的供应报告造成的看空基本面仍令棉花市场承压.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。