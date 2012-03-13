版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 14日 星期三 03:38 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉终止五天跌势收高,因有交易及可能是消费者买盘

路透纽约3月13日电---棉花期货周二结束五天跌势小幅上升,分析师说,因有交易及可能是消费者的买盘.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2收升0.04美分,报每磅88.04美分,盘中交易区间为87.94-88.93美分.

汤森路透数据显示,周二成交量约17,000口,较30日均值低约30%.

"市场连跌五天后,是时候有一些盘整,"路易斯安那州的独立分析师Mike Stevens说.

他说,几周以来,棉花市场一直陷于略低于88美分至94美分的交投区间.

交易商说,一旦棉花价格跌至88美分以下,总会有消费者买盘出现,但升势在94美分上方受限.

大部份买盘似乎均来自最大消费国中国,该国2月棉花进口攀升234%,至616,000吨.

目前棉花市场也正等待印度的消息.上周印度宣布禁止棉花出口,到本周印度政府的立场软化,定容许一部份棉花付运,行业及政府对此问题意见分歧.

印度是全球第二大棉花生产和出口国.

棉花市场正等待周四1230 GMT美国农业部(USDA)公布的周度出口销售数据,以判断上周印度出口政策立场反覆对需求造成的影响.

分析师称,上周USDA公布的供应报告造成的看空基本面仍令棉花市场承压.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐