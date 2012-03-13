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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 04:24 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.68%,Nasdaq指数劲扬1.88%

路透纽约3月13日电---美国股市周二大涨,三大股指收在多年高位,摩根大通宣布上调股息及回购股份,带动股市尾盘走强.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二承认近期经济强势的迹象,并表示近期金融市场的紧张状况缓解,未提供进一步放宽货币政策可能性的线索.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升217.97点,或1.68%,至13,177.68点;标准普尔500指数.SPX大涨24.87点,或1.81%,至1,395.96点.Nasdaq指数.IXIC劲扬56.22点,或1.88%,至3,039.88点.

道琼工业指数收在2007年12月31日来最高水准,标普500指数收在2008年6月5日来最高;Nasdaq指数收在2000年11月15日来最高.(完)

--编译 李军;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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