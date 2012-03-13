〔美国债市〕公债收益率攀升,因美联储称经济温和改善

* 美联储承认劳工市场改善

* 指标公债收益率升至去年12月来的最高水准

* 2月零售销售录得五个月来最大升幅

路透纽约3月13日电---指标美国公债收益率(殖利率)周二升至今年来最高位,此前数据显示2月美国零售销售增强,股市上涨及美联储承认经济强势的迹象,这削弱了公债的避险魅力.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二承认近期经济强势的迹象,并表示金融市场的紧张状况缓解,未提供进一步放宽货币政策可能性的线索.美联储称经济"温和扩张",保持1月声明中的措辞不变,且表示成长仍面临重大的下档风险.决策者指出,就业市场改善,但失业率仍然高企,重申将在至少2014年底前保持近零利率的预期.[ID:nSB8522926]

"美联储的确承认劳工市场温和改善,但美联储十分谨慎,不会仅因过去几个月好于预期的经济数据而提早撤走宽松政策,"在纽约的FTN Financial的分析师Lindsey Piegza说.

数据显示美国2月零售销售录得五个月来的最大升幅,加重了公债的利空基调,股市连升第五天也带来同样的影响.

美国指标10年期公债价格US10YT=RR跌27/32,收益率报2.13%,此为去年12月初以来最高,且高于周一尾盘的2.03%.10年期公债收益率可能录得自2月3日来的单日最大升幅,且升穿了过去几个月来一直占据主导地位的交投区间.

"我们不知道公债是否又一次因为美联储声明'没有提及第三轮量化宽松政策'而突破自去年11月来一直留守的1.8-2.1%的30个基点的狭窄交投区间,"三菱东京日联银行驻纽约首席分析师Chris Rupkey说.

30年期公债价格US30YT=RR重挫1-21/32,收益率报3.26%,此为去年10月底来最高,周一尾盘报3.19%.

"鉴于包括被上修的零售销售及库存数据在内的今日新公布数据的强劲表现,美联储很难有买入更多公债的理由,"Capital Economics的首席美国分析师Paul Ashworth说.

"我们认为美联储官员乐于再等几个月,看看更为强劲的劳工市场数据是否提升收入及支出更强劲增长,"他补充说.

周二美国财政部续发210亿美元10年期公债,得到强劲的需求,周一标售的320亿美元三年期公债需求也稳健.周三财政部将续发130亿美元30年期公债.

-----------------------1944 GMT-----------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-26/32 (-01/32) 0.346

五年期公债US5YT=RR 99-15/32 (-12/32) 0.983

10年期公债US10YT=RR 98-29/32 (-25/32) 2.125

30年期公债US30YT=RR 97-10/32 (-1-24/32) 3.266 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>