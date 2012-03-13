〔美国金融〕美联储称压力测试显示多数美国大型银行资本缓冲情况良好

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透华盛顿3月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二表示,即便如果遭受包括失业率触及13%以及房价重挫21%等金融冲击,多数美国大型银行仍有足够的资本满足监管要求.
美联储在发布年度压力测试结果时表示,即便在考虑了银行上调股息和股票回购计划后,19家最大型美国银行中,15家的资本缓冲水平仍令人满意.
美联储指出,花旗集团(C.N), Ally Financial和SunTrust (STI.N)等银行的监管压力比率水平最低,一级普通资本比率分别为4.9%,4.4%和4.8%.
表现最佳的银行控股公司为纽约梅陇银行,在假想遭受金融冲击的情况下,其一级普通资本比率为13.1%,State StreetCorp为12.5%,美国运通为10.8%.
美国银行为6.2%,摩根大通为5.9%.(完)
--编译 母红;审校 李军
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透东京2月22日 - 油价周三维持在数周高点附近，此前石油输出国组织(OPEC)对该组织与其他产油国的减产行动表示乐观。自2014年以来，石油过剩一直打压油价。