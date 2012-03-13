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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 04:48 BJT

〔美国金融〕美联储称压力测试显示多数美国大型银行资本缓冲情况良好

路透华盛顿3月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二表示,即便如果遭受包括失业率触及13%以及房价重挫21%等金融冲击,多数美国大型银行仍有足够的资本满足监管要求.

美联储在发布年度压力测试结果时表示,即便在考虑了银行上调股息和股票回购计划后,19家最大型美国银行中,15家的资本缓冲水平仍令人满意.

美联储指出,花旗集团(C.N), Ally Financial和SunTrust (STI.N)等银行的监管压力比率水平最低,一级普通资本比率分别为4.9%,4.4%和4.8%.

表现最佳的银行控股公司为纽约梅陇银行,在假想遭受金融冲击的情况下,其一级普通资本比率为13.1%,State StreetCorp为12.5%,美国运通为10.8%.

美国银行为6.2%,摩根大通为5.9%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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