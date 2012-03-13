〔全球金市〕黄金收跌1%,因美联储未提供量化宽松信号令市场失望

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 黄金进一步下跌,之前美联储给出要放宽政策的线索不多
* 铂金价格六个月来首次超过黄金
路透纽约3月13日电---黄金周二收低1%,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)确认近来的经济走强迹象,但给出很少要进一步放宽货币政策的线索,令金价扩大跌幅.
黄金自2月末以来已经下跌6%,因部分基金担心央行可能要结束量化宽松而退出金市.上周美国公布的非农就业数据亦令人振奋.
金价疲软,使黄金较铂金(白金)的罕见升水被消除,之前铂金受供应担忧推动连连续五个交易日上涨,这波涨势为自10月以来最久.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二承认近期经济强势的迹象,并表示金融市场的紧张状况缓解,未提供进一步放宽货币政策可能性的线索.美联储称经济"温和扩张",保持1月声明中的措辞不变,且表示成长仍面临重大的下档风险.决策者指出,就业市场改善,但失业率仍然高企,重申将在至少2014年底前保持近零利率的预期.[ID:nSB8522926]
"美联储的声明没有要实施第三轮量化宽松的迹象,经济温和增长的说法表明美联储不可能很快采取措施,"Integrated Brokerage Services Llc.的贵金属交易主管Frank McGhee表示.
现货金XAU=跌0.9%,报每盎司1,683.79美元.
美国4月期金GCJ2结算价跌5.60美元,报每盎司1,694.20.路透初步数据显示,成交量较30日均值高出约10%.
现货铂金XPT=升0.3%至每盎司1,692.99美元,录得对黄金的小幅升水,暂时终止过去六个月来的罕见趋势.
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最新价格/ 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX 4月黄金期货 1694.20 -5.60 -0.3 1678.60 1706.20 170,961
COMEX 5月白银期货 33.581 0.168 0.5 33.120 33.835 44,785
COMEX 4月铂金期货 1701.80 6.10 0.4 1689.40 1704.60 7,126
COMEX 6月钯金期货 708.85 4.60 0.7 697.90 710.65 2,176
现货金 1683.79 -15.26 -0.9 1678.75 1705.36
现货银 33.440 -0.140 -0.4 33.160 33.800
现货铂金 1692.99 4.89 0.3 1691.00 1700.50
现货钯金 704.75 8.90 1.3 698.70 706.47
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。