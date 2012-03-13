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亚洲 | 2012年 3月 14日 星期三 04:27 BJT

〔全球金市〕黄金收跌1%,因美联储未提供量化宽松信号令市场失望

* 黄金进一步下跌,之前美联储给出要放宽政策的线索不多

* 铂金价格六个月来首次超过黄金

路透纽约3月13日电---黄金周二收低1%,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)确认近来的经济走强迹象,但给出很少要进一步放宽货币政策的线索,令金价扩大跌幅.

黄金自2月末以来已经下跌6%,因部分基金担心央行可能要结束量化宽松而退出金市.上周美国公布的非农就业数据亦令人振奋.

金价疲软,使黄金较铂金(白金)的罕见升水被消除,之前铂金受供应担忧推动连连续五个交易日上涨,这波涨势为自10月以来最久.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二承认近期经济强势的迹象,并表示金融市场的紧张状况缓解,未提供进一步放宽货币政策可能性的线索.美联储称经济"温和扩张",保持1月声明中的措辞不变,且表示成长仍面临重大的下档风险.决策者指出,就业市场改善,但失业率仍然高企,重申将在至少2014年底前保持近零利率的预期.[ID:nSB8522926]

"美联储的声明没有要实施第三轮量化宽松的迹象,经济温和增长的说法表明美联储不可能很快采取措施,"Integrated Brokerage Services Llc.的贵金属交易主管Frank McGhee表示.

现货金XAU=跌0.9%,报每盎司1,683.79美元.

美国4月期金GCJ2结算价跌5.60美元,报每盎司1,694.20.路透初步数据显示,成交量较30日均值高出约10%.

现货铂金XPT=升0.3%至每盎司1,692.99美元,录得对黄金的小幅升水,暂时终止过去六个月来的罕见趋势.

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最新价格/ 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1694.20 -5.60 -0.3 1678.60 1706.20 170,961

COMEX 5月白银期货 33.581 0.168 0.5 33.120 33.835 44,785

COMEX 4月铂金期货 1701.80 6.10 0.4 1689.40 1704.60 7,126

COMEX 6月钯金期货 708.85 4.60 0.7 697.90 710.65 2,176

现货金 1683.79 -15.26 -0.9 1678.75 1705.36

现货银 33.440 -0.140 -0.4 33.160 33.800

现货铂金 1692.99 4.89 0.3 1691.00 1700.50

现货钯金 704.75 8.90 1.3 698.70 706.47

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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