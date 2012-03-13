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市场报道 | 2012年 3月 14日 星期三 05:08 BJT

〔加拿大股市〕收涨,因美国数据提升经济成长希望

路透多伦多3月13日电---加拿大主要股指周二收涨,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称看到经济强势的迹象,同时,向好的美国零售销售数据缓和了对全球复苏状况的担忧.

加拿大股市跟随美国股市上扬.

上扬的权重股包括,Suncor Energy(SU.TO)劲扬2.6%;加拿大皇家银行(RY.TO)攀升2.2%;Teck ResourcesTCKb.TO急升近3%.First Quantum (FM.TO)跳涨3.3%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高109.68点,或0.88%,报12,537.69点.10大类股中9类上扬.原材料股跌0.4%,因随着经济成长的希望增强,黄金的避险吸引力减弱,从而令金价承压.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二承认近期经济强势的迹象,并表示金融市场的紧张状况缓解,未提供进一步放宽货币政策可能性的线索.美联储称经济"温和扩张",保持1月声明中的措辞不变,且表示成长仍面临重大的下档风险.决策者指出,就业市场改善,但失业率仍然高企,重申将在至少2014年底前保持近零利率的预期.[ID:nSB8522926](完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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