版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 22:45 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透3月14日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

03/09/12 较上周 较上年 03/09/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 349.3 2.8 -0.5 347.5 1.8 -3.2

馏分油 137.5 -3.5 -18.2 134.8 -4.7 -17.8

汽油 226.3 -2.1 -3.9 228.1 -1.4 3.1

取暖油 29.9 -1.2 -10.3 29.7 -0.9 -7.3

新配方(RFG)汽油 0.6 0.1 -0.7 0.6 0.0 -0.7

煤油型航空燃料 42.4 1.3 2.4 40.9 0.2 0.4

原油日加工量 14.3 -0.2 0.3 14.5 -0.1 0.3

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加170万桶,汽油库存减少100万桶,馏分油库存减少130万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐