〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透3月14日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
03/09/12 较上周 较上年 03/09/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 349.3 2.8 -0.5 347.5 1.8 -3.2
馏分油 137.5 -3.5 -18.2 134.8 -4.7 -17.8
汽油 226.3 -2.1 -3.9 228.1 -1.4 3.1
取暖油 29.9 -1.2 -10.3 29.7 -0.9 -7.3
新配方(RFG)汽油 0.6 0.1 -0.7 0.6 0.0 -0.7
煤油型航空燃料 42.4 1.3 2.4 40.9 0.2 0.4
原油日加工量 14.3 -0.2 0.3 14.5 -0.1 0.3
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加170万桶,汽油库存减少100万桶,馏分油库存减少130万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 母红
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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