〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及一个月高位,兑美元下滑

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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* 英镑兑欧元触及一个月高位0.8285英镑
* 但数据显示英国失业率攀升后,英镑兑欧元从高位回落
* 英镑兑美元下滑,兑日圆触及九个月高点
路透伦敦3月14日电---英镑兑欧元周三升至一个月高点,受助于英国经济前景相对较好,尽管数据显示英国失业率上升后,英镑兑欧元缩减升幅.
包括零售销售和楼价数据在内的英国经济数据近期得到改善,降低了该国经济滑入衰退及英国央行采取更多宽松货币政策的风险,这提振英镑.
形成对照的是,欧元区经济疲弱及担忧债务危机从希腊扩散开去,这一忧虑继续打压欧元.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.8285英镑,跌破3月初低位0.8313英镑,此处亦受到从1月低点拉出的趋势线的支撑.
但欧元缩减跌幅,尾盘跌0.2%,至0.8312英镑,因数据显示截止1月的三个月英国失业率持于13年高位,而2月请领失业金人数升幅多于预期.
不过,欧元远低于周二高位0.8424英镑,分析师说此水平现在成为强大阻力位.如果欧元跌穿2月16日低位0.8277英镑,将为跌向2012年低点0.8222英镑铺平道路.
分析师说欧洲央行上月提供第二轮低息三年期贷款以来,投资者越发倾向于卖出欧元,为较高风险交易融资,这也造成欧元兑英镑走弱.
交易商称,美国投资银行及长期投资人的需求提振英镑,且英镑/日圆买盘也扶助英镑兑日圆GBPJPY=R触及九个月高位约131.46日圆.
英镑兑走强的美元GBP=D4跌0.2%,交投在1.5670美元,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)对美国经济前景的评估不再那么悲观.
英镑守在周一触及的七周低位1.5603美元的上方,交易商又一次指出,在1.5600/1.5595美元附近有强大买需,在该水准下方挂有止损卖单.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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