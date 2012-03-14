〔英国债市〕英债挫至三个月低位,因考虑售100年期英债及FED的经济预估

路透伦敦3月14日电---英债价格周三重挫,跟随美国公债下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)对美国经济的评估没有那么悲观,而英国考虑发售100年期英债,令英债进一步受创.

10年期英债收益率(殖利率)升16个基点,至2.33%,此为自去年12月6日以来最高,且价格可能录得金融危机开始以来的最大单日跌幅.

"相当惨烈,"花旗固定收益策略师Jamie Searle说,"英债开盘非常疲弱,且随着交易的展开,英债越挫越低.随着收益率上升,投资者被迫卖出英债."

Searle说,30年期英债GB30YT=RR收益率升幅尤其显着,为2000年1月来第六大,追平10年期英债的走势,通常在任何价格跌势中,10年期英债都领跌.

英债价格下跌的原因包括周二稍晚美联储发布对美国银行业体质相对良好的评估,并上调对美国经济的预估.

英债下跌的另一诱因是,英国财政部正考虑发售100年期债券或永续债券,以锁定低长期借贷成本的消息.

10年期英债和可比德债的收益率差走阔4个基点,至39个基点,接近四个月的最高位.

6月英债期货FLGM2创纪录大跌191个跳动点,至113.00,盘后触及合约低位112.73.可比德债跌143个跳动点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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