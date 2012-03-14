〔欧洲股市〕收涨,受意大利公债标售成功与FED良好经济预期提振

* FTSEurofirst 300指数收升0.3%

* 葡萄牙股市表现落后,因焦点转向该国债务

路透巴黎3月14日电---欧洲股市周三收涨,指标股指收于自去年8月以来所未见的水平,因意大利公债标售的得标益率下降,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)上调经济前景展望,推动股市长达一周的涨势.

葡萄牙股市大跌,西班牙股市表现低迷,这表明投资者对这两个国家解决巨额债务问题的能力仍然心存疑虑,这甚至可能危及欧洲股市自12月中旬以来录得的涨幅.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.3%,报1,098.37点,欧元区STOXX 50 指数.STOXX50E升0.7%,收报2,574.79点.

银行股领涨,Natixis(CNAT.PA)大涨5.2%,瑞士信贷CSGN.VX升5%.KBC (KBC.BR)涨4.6%.

"欧洲央行的两次长期再融资操作(LTRO)对人气产生了非常正面的影响,银行破产的风险几乎一扫而光,"资产管理公司Amundi的研究和策略主管Philippe Ithurbide表示.Amundi管理着约6,590亿欧元(8,590亿美元)资产.

"股价继续自去年的投降式抛售水平(capitulation levels)恢复,但欧元区股价仍较美国可比股价低20%.这提供了很好的投资方向."

英国富时100指数.FTSE收低0.18%,报5,945.43点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨1.19%,报7,079.42点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.4%,报3,564.51点.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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