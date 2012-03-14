〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡和可可期货收低,因美元走强

路透纽约/伦敦3月14日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三收低,但持于近期触及的17个月低点上方,因美元走强及市场预期计巴西咖啡丰收打压了咖啡期价,同时美国可可期货亦因美元上涨压力而下跌.

原糖期货逆商品价格疲弱走势而上涨,连续第三日小幅走强,本周稍早曾触及一个月低位.

美元兑欧元升至一个月高点,因周二美联储调高了经济展望.美元走强通常打压美元计价的商品,因这吸引持有其他货币的投资者买入这些商品.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货合约KCc2收跌2.55美分,或1.4%,结算价报每磅1.8360美元.

咖啡期价在2011年5月触及34年高位后,目前已累计下跌约40%,因市场预计2012/13年全球咖啡将丰收,这缓解了对供应紧张的担忧.

根据相对强弱指标(RSI),阿拉比卡咖啡期货仍处于超卖状态.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2涨31美元,或1.6%,报每吨2,003美元.

可可期货下跌,在上周大涨后市场持续进行盘整.

ICE-5月可可期货CCK2跌58美元,或2.5%,报每吨2,314美元,伦敦5月可可期货LCCc2下滑31英镑,或2%,报每吨1,506英镑.

ICE-5月原糖期货SBc1涨0.31美分,或1.3%,报每磅24.44美分.伦敦5月白糖期货LSUK2涨7.60美元,或1.2%, 收报每吨648.90美元.(完)